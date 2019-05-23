Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Küçükçekmece’de 9 ayrı iş yerine giren hırsızlık çetesi üyeleri, yaklaşık 1 buçuk milyon lira değerinde elektronik eşya ve kasa çaldı. Olayların ardından şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, maskeli ve silahlı hırsızların çete halinde iş yerlerine gelerek taş ve sopalarla camları kırıp soygunları gerçekleştirdiğini tespit etti.

Otomobile benzin alıp ödemeden kaçmışlar

Çalışmaları daha da derinleştiren polis, çetenin son işlerini gerçekleştirmeden 1 gün önce bir ayakkabıcının olduğu iş hanının çevresinde çalıntı sahte plakalı otomobille keşif yaptıklarını belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, şahısların çalıntı araçla akaryakıt istasyonuna gittiğini ve benzin alarak para vermeden kaçtığının da görüntülerine ulaştı. Keşif yaptıkları bu iş yerindeki çelik kasadan 400 bin lira çalan şahısların kıyafetlerinin olay günü de aynı olduğunu belirleyen polis, liderliğini Hakan D.’nin (24) yaptığı çetenin üyelerinin kimliklerini ve yerlerini tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 17 Mayıs'ta 3 farklı ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan çete üyeleri adeta suç makinesi çıktı.

Bekçiye silah doğrultup kulübeden çıkartmadılar

Hırsızların girdikleri bir iş hanının bekçisini silahla etkisiz hale getirmesi de kameralara yansıdı. Görüntülerde iş hanına gelen şüphelilerden biri kulübedeki bekçiye silah doğrultarak etkisiz hale getirirken, hırsızlar ardından taşlarla camlarını kırdıkları iş yerlerini soyuyor. Diğer bir görüntüde ise, hırsızlar çalıntı otomobille istasyondan benzin alarak para vermeden kaçıyor.