Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk sağlığını korumaya yönelik denetim ve çalışmalar kapsamında tüketiciden gelen şikayet üzerine harekete geçen Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçe genelinde kurulan pazarlarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Cumartesi Pazarı ve Yeni Mahalle Köylü Pazarında etiketsiz tereyağı görünümlü 24 kilo şüpheli yağ tespit edildi.



Daha sonra aynı pazar yerinde bir şahsın izinsiz tereyağı ve bal satışı yaptığı ihbarını alan Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Polis ekipleri uhdesinde denetim yaptı. Yapılan denetimde satış yapan şahsın yakalanması sonucunda araçta bulunan 139 kilo etiketsiz tereyağı görünümlü şüpheli yağa ve 64 kilo şüpheli bala el konuldu. Ekipler, sahte olduğu düşünülen ve etiketsiz olan ürünlerin incelenmesi için yasal süreç başlattı.



Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise yaşanan olay sonrası ürün tanıtıcı etiketi olmayan ürünlerin alınmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunurken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ve Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi gerektiği hususunda bilgilendirmelerde bulundu.

