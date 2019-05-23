Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda meydana gelen olayda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hüseyin B. isimli bir genç bıçaklanarak omzundan yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

