Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda meydana gelen olayda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hüseyin B. isimli bir genç bıçaklanarak omzundan yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Sincan'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
23.05.2019 - 19:38 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda meydana gelen olayda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hüseyin B. isimli bir genç bıçaklanarak omzundan yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler : Ankara,kavga,
626708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626708.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:22
- Sabah03:43
- Güneş05:33
- İşrak06:25
- Öğle13:12
- İkindi17:10
- Akşam20:30
- Yatsı22:23
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay