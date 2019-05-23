Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişi ve  organizasyonlara yönelik çalışma başlatıldı.

Turizm sezonunun açılmasıyla bu sektörde faaliyet gösteren  işletmeleri ve turizmi hedef alan çıkar amaçlı suç gruplarına yönelik iki  aydır sürdürülen planlı ve teknik takipli çalışma kapsamında İzmir'deki  fabrikada sahte içki üretildiği ve kamyonlarla Antalya'ya sevk edildiği  belirlendi.

Soruşturma genişletilerek İzmir'deki imalathane ve depolar ile  Antalya'da satışların yapıldığı mekanlar tespit edildi.

Ekiplerce 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de kiralanarak sahte içki üretimi yapılan 4 dönüm alana kurulu  fabrikada yaklaşık 200 bin boş şişe, 100 binden fazla kapak, bandrol ve  binlerce litre kapasiteli plastik alkol tankları ele geçirildi.