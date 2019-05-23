Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesinden Yatağan yönüne giden Halil Kırdınlı yönetimindeki 38 TU 587 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen TIR, Gültekin Lök'ün (41) kullandığı 48 Y 0666 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Savrularak, yaklaşık 50 metreden şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Lök, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Muhittin Lök (15) ve Salih Çamlı (16) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Salih Çamlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.