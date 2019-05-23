Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bir bot tespit etti. Hareket halindeki lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 17 Suriye, 10 Kongo, 4 Haiti, 3 Orta Afrika, 1 Güney Afrika ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, daha sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.