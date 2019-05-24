Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nda dikkat çekici bilgiler verdi. Türkiye genelinde sokakta yaşayan sahipsiz hayvan sayısının yaklaşık iki milyon olduğunu söyleyen İsmetoğlu, bunların bir milyonunun kısırlaştırıldığını ifade etti. Yılda 200 bin hayvanı kısırlaştırdıklarını kaydeden İsmetoğlu “200 bin değil de yılda 500 bin hayvan kısırlaştırırsak üç sene zarfında sokakta kısırlaştırılmamış hayvan kalmaz. Ömürleri gelen ölecek ve sokakta hayvan kalmayacak. Sadece sahipli hayvanlar kalacak. Dolayısıyla bu bir milyon hayvanın hızlıca kısırlaştırılması lazım” dedi.

Erdem İsmetoğlu, sokak hayvanlarının köylerde yol açtığı meselelerden en önemlisinin şehirlerdeki köpeklerin kırsala atılması olduğunu söyledi. Özellikle orman içine atılan köpeklerden çok çektiklerini ifade eden İsmetoğlu “Mesela, alageyiklerimiz dünyada sadece Antalya’da Düzlerçamı’nda vardır. Oraya has bir türdür. Onları koruma altına aldık fakat buralara atılan köpekler vahşileşti ve alageyiklerin yavrularını yemeye başladı” diye konuştu.

Kaçak avcılıktan dolayı yaban keçisi sayısının 35 bine, ceylan sayısının 16 bine düştüğünü belirten İsmetoğlu “Sadece 250 muhafaza memurumuz kaldı. Hayvanları koruyacak elemanımız yok. En az 2 bin 500 orman muhafaza memurumuzun olması lazım” ifadesini kullandı.