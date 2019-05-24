Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kitapta; Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Batı Sahraltı ve Doğu Sahraltı olmak üzere beş farklı bölgesinin yemek kültürü yer alıyor. Her bir bölümünde bölgeye has mutfak kültürüne dair bilgilerin de yer aldığı 195 sayfalık kitapta geleneksel yemek kültürünü yansıtan 58 özgün yemek tarifi ve fotoğrafları bulunuyor. Kitabın önsözünü kaleme alan Emine Erdoğan, Afrika açılımının kıta ile olan tarihî bağları yeniden tesis ettiğini söyledi. Erdoğan “Afrika halkları ile olan dostluğumuzun güçlenmesini diliyorum” dedi.

SEFİRELER KÜLLİYE MUTFAĞINDA

Afrika büyükelçi eşlerinin Beştepe’de pişirdiği yemekler kitap oldu. Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen proje kapsamında Ankara’da bulunan 28 Afrika Büyükelçisinin eşi, Cumhurbaşkanlığı baş aşçıları ile mutfağa girdi.