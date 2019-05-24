Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda çekilen görüntülerde besicilik yapan vatandaşlar yaylaya giderken araçlarının arasına iki büyük kangal köpeğini koyarak yolda ilerledi. Arka koltuktaki kangal köpeğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Besicilik yaptıkları öğrenilen vatandaşlar, Erciyes Dağı eteklerinde sürülerinin bulunduğunu, kangal köpeklerini de bekçilik yapması için götürdüklerini söyleyerek, trafikte gözden kayboldu.
Kayseri trafiğinde dikkat çeken görüntü
24.05.2019 - 10:36 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de çekilen görüntülerde, bir otomobilin arka koltuğu ve bagajında iki büyük kangal köpeğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda çekilen görüntülerde besicilik yapan vatandaşlar yaylaya giderken araçlarının arasına iki büyük kangal köpeğini koyarak yolda ilerledi. Arka koltuktaki kangal köpeğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,trafik,
626813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626813.aspx
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