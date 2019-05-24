Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Alınan bilgiye göre, Gebze ve Kandıra ilçelerinde gece başlayan rüzgar, sabaha karşı şiddetini artırdı.

Kandıra'da sahil mahalleleri Kerpe ile Kefken'de etkili olan kısa süreli fırtına nedeniyle bazı ev ve pansiyonların çatısı, bazı iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Devrilen ağaç ve çatılardan uçan yalıtım malzemeleri, park halindeki otomobiller ve iş yerlerinde zarara neden oldu.

Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ise Mollafenari Mahallesi'nde ağaçları yola devirdi. Devrilen ağaçların enerji nakil hatlarında hasara yol açması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ Gebze İşletme Müdürlüğü ekipleri, zarar gören hatların onarımı, itfaiye ekipleri ise savrulan parçalar ile devrilen ağaçların yollardan kaldırılması için çalışma başlattı.