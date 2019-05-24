Esenyurt Belediyesine giren eli bıçaklı bir kişi, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulunacağını söyledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor.
Esenyurt Belediyesi'nde intihar girişimi
24.05.2019 - 10:42 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt Belediyesine giren eli bıçaklı bir kişi, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulunacağını söyledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor.
Etiketler : Esenyurt Belediyesi,
626818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626818.aspx
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