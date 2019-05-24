Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, özel bir hastanede hemşirelik yapan Aylin E. (39) ile aynı hastanede doktor olan eşi Cüneyt E. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yine iddiaya göre, Aylin E., eşi Cüneyt E.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Cüneyt E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası Aylin E., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.