Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Nazilli’de ikamet eden A.G’yi arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, A.G’ye kimliğinin FETÖ terör örgütü mensuplarının eline geçtiğini ve kendisine yardım edeceklerini söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen A.G., kendisine söylenenleri harfiyen yerine getirmeye başladı. Dolandırıcının talimatları doğrultusunda A.G. üzerine kayıtlı kredi kartlarının limitinin tamamını kullanarak çeşitli kuyumculardan altın aldı. Telefonla arayan kişi, A.G’ye aldığı bu altınları tekrar bozdurmasını ve parasını söyleyecekleri hesaba yatırmasını istedi. A.G. kredi kartı ile kuyumculardan satın aldığı altınları, tekrar çeşitli kuyumculardan bozdurarak eline geçen 44 bin 720 TL parayı dolandırıcının hesabına aktardı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.G., hemen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kendisini arayan şüpheliden şikayetçi olurken; polis ekipleri çalışma başlattı.