Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'da aşçılık yapan Ferdi İmik, geçen yıl aralık ayında 8 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında ayrıldığı Havva K.'yı sokakta kalçasından bıçakla yaraladı. İmik daha sonra Havva K.'nin telefonunu da zorla alarak kaçtı.

İmik, Bedesten Çarşı kapalı otoparkındaki Havva K.'ye ait otomobilin ise lastiklerini kesti. Olayın ardından yakalanan Ferdi İmik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ASLINDA AMACIM ARABAYI HAVAYA UÇURMAKTI'

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Ferdi İmik, "Bıçakla yaraladım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Amacım yaralamaktı. Telefonunu zorla elinden aldım. Arabasının da lastiğini patlattım. Aslında amacım arabayı havaya uçurmaktı. Pişmanım. Takdir mahkemenin" dedi.

'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM'

Havva K. ise ifadesinde, "Beni öldürmeye çalıştı. 4 yerimden bıçakladı. Onun bulunduğu yerde duramıyorum. Tedirgin oluyorum. Serbest bırakılması halinde öldürülmekten korkuyorum. Pişmanlığı doğru değildir.

Pişman olsa arabayı havaya uçuracağını söylemezdi. Daha önce de benzer eylemi oldu. Beni takip ederek bu suçu işledi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Ferdi İmik'i 'silahla yaralama', 'gece vakti silahla yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 15 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme cezada indirim yapmadı. Duruşma sonrası Ferdi İmik tutuklu bulunduğu Burdur Cezaevi'ne gönderildi.