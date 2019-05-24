Çeşme ilçesi, Altınkum Mahallesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 03.00 sıralarında hareket halindeki lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 11'i erkek, 11'i kadın ve 25'i çocuk toplam 47 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.