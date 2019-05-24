Olay, Siirt kent merkezine bağlı Köprübaşı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ev sakinleri elektrik panosundaki yılanı görünce paniğe kapıldı. Köylüler elektrik panosunun içine saklanan yaklaşık bir metre uzunluğundaki sopayla öldürüp çıkardıktan sonra rahat bir nefes aldı.
Evin elektrik panosuna giren yılan korkuttu
24.05.2019 - 16:56 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te bir evin elektrik panosuna giren yılan paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,yılan,
626935 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626935.aspx
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