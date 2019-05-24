Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Siirt kent merkezine bağlı Köprübaşı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ev sakinleri elektrik panosundaki yılanı görünce paniğe kapıldı. Köylüler elektrik panosunun içine saklanan yaklaşık bir metre uzunluğundaki sopayla öldürüp çıkardıktan sonra rahat bir nefes aldı.