Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Aysun Dinçay’ı çocuğu uyandırmak istedi. Annesinin yatakta hareketsiz yattığını gören eşi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. dinçay’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.