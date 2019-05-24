Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Aysun Dinçay’ı çocuğu uyandırmak istedi. Annesinin yatakta hareketsiz yattığını gören eşi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. dinçay’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Kalp krizi geçiren genç kadın hayatını kaybetti
24.05.2019 - 17:06 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Aysun Dinçay kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,
626937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626937.aspx
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