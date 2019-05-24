Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden tarlaya diye çıkan Mehmet Kılıç (67), traktörünün kontrolünü kaybederek kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla alakalalı tahkikat başlatıldı.
Bursa'da traktör kazası: 1 ölü
24.05.2019 - 21:53 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Bursa,kaza,
626981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626981.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:21
- Sabah03:41
- Güneş05:32
- İşrak06:24
- Öğle13:12
- İkindi17:11
- Akşam20:31
- Yatsı22:25
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay