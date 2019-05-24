Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden tarlaya diye çıkan Mehmet Kılıç (67), traktörünün kontrolünü kaybederek kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla alakalalı tahkikat başlatıldı.