Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, fabrika işçilerini taşıyan Fahrettin K. yönetimindeki 38 P 0884 servis otobüsü, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle direğe çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Bir süre sonra aynı bölgede, İdris A. yönetimindeki 38 FV 138 plakalı ayakkabı yüklü kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazaları görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis, 2 kazanın ardından bulvarı bir süre trafiğe kapattı.Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.