Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir markete atılan 2 adet EYP büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Marketin ön tarafında isabet eden patlayıcı maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri markete EYP atan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Batman’da iftar saatinde markete EYP atıldı
24.05.2019 - 23:05 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da iftar vaktinde bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
Etiketler : Batman,EYP,
626991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626991.aspx
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