Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından Çokyaşar Mahallesi Elbistanlılar Obası mevkiinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu A.S.'nin (67) evinde ve çevresinde yapılan adli aramada 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs adli işlemleri için Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen kenevirlerin imha edileceği bildirildi.
Kahramanmaraş'ta kenevir operasyonu
24.05.2019 - 23:40 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde jandarma tarafından alınan istihbarat doğrultusunda 62 kök kenevir ele geçirildi.
Etiketler : Kahramanmaraş,kenevir,
626997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626997.aspx
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