Yaklaşık 15 dakika etkili dolu yağışında vatandaşlar arabalarının üstünü örtmeye çalışırken, caddeler ve sokaklar da yağan doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.
Aniden başlayan dolu yağışından vatandaşlar olumsuz etkiledi.
15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
25.05.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’da sabahın erken saatlerinde başlayan dolu yağışı şehri felç etti.
Yaklaşık 15 dakika etkili dolu yağışında vatandaşlar arabalarının üstünü örtmeye çalışırken, caddeler ve sokaklar da yağan doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolu,yağış,hayat,felç,
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