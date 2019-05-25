Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 15 dakika etkili dolu yağışında vatandaşlar arabalarının üstünü örtmeye çalışırken, caddeler ve sokaklar da yağan doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

Aniden başlayan dolu yağışından vatandaşlar olumsuz etkiledi.