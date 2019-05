Türkiye Gazetesi

İstanbul’da görevli itfaiye ekipleri, "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan'da da yangın, kaza ve kurtarma olaylarına müdahale ediyor, görevlerini her vakitte özveriyle yerine getiriyor.

Oruç ibadetini yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, gelen ihbarlara yetişmek ve olaylara büyümeden müdahale ederek hayat kurtarmak için görevlerini adeta bir ‘kahraman’ gibi yapıyor. Herkesin ailesiyle sahur veya iftar yaptığı bir vakitte onlar, insanların hayatını kurtarmak adına bazen sahur yapmadan oruç tutarken, bazen de iftardan saatler sonra oruçlarını açıyor.

Görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getiren Başakşehir İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye erleri, kapılarını İhlas Haber Ajansı’na açtı. Sahur yaptıkları sırada gelen anonsla elindeki lokma ve çayı bırakan itfaiye erleri, hayat kurtarmak için adeta yarış içine giriyor. Çıkan yangınları kendi aileleri varmış gibi hareket eden itfaiye ekipleri, olaylara gitmek için birçok yapay engelle karşılaşsa da gayretlerinden vazgeçmiyor.

Başakşehir İtfaiye Amirliğinde görev yapan erleri, olaya giderken en çok sokaklarda hatalı parklanma, yolda kendilerine yol vermeme ve olay yerinde vatandaşların kendilerine çıkardığı zorlukların olduğunu belirterek, vatandaşların kendilerine kolaylık yapmasını istiyor.

"Herhangi bir can kaybı olmaması için elimizden geleni yapıyoruz”

Günlük ortalama ilçede 10 tane olaya baktıklarını belirten itfaiye eri Osman Akıllı, “Tehlike arz eden durumlar ve vatandaşların can ve mal kaybı yaşadığı durumlar karşısında hareket eden bir kurum olduğu için, bizler canı gönülden, her türlü tehlikeyi göze alarak hareket etmekteyiz. Gittiğimiz durumlarda neyle karşılaşacağımızı bilmediğimizden dolayı, insanların zor durumda, kurtarıcı-kahraman gördükleri için biz bir an önce olay yerine intikal ederiz. Olay yerinde herhangi bir can kaybının olmaması için elimizden gelen çalışmaları yaparız” dedi.

"Hatalı parklanmalar ve yol vermeme olaylara geç gitmemize neden oluyor”

Normal şartlarda olaya varış 5 dakikayken, sokaklarda araçların gelişigüzel park edilmesi ve yolda kendilerine yol verilmemesinin olaya ulaşmayı zorlaştırdığını ve vatandaşların canının tehlikeye girdiğini aktaran itfaiye eri Akıllı, "Bizler özellikle bazı noktalarda olay olurken, istasyondan ayrıldığımızda bilgi sahibi olabiliyoruz ama herhangi bir tehlikeyle karşılaşacağımız için değil, o tehlikeyi bertaraf edecek şekilde vatandaşları kurtaracak şekilde hareket ederiz. Vatandaşlardan da daha çok şunu bekliyoruz. Bazen olaylara giderken seri gitmemiz gerekiyor. Ama vatandaşlar araçlarını gelişigüzel park ediyorlar, vatandaşlarla karşı karşıya kaldığımız durumlar oluyor. Biz bunlarla karşılaşmamak için vatandaşların araçlarını gelişi güzel park etmemeleri, itfaiye araçlarını gördükleri zaman bize yol vermeleri daha ılımlı ve güzel olur. Çünkü biz hayat kurtaran bir olarak yola çıktığımız için bu gibi durumlarla karşılaşmamak istiyoruz” diye konuştu.

"Her durumda görevimizi yapmaya çalışıyoruz”

Her durumda görevlerini yerine getirmeye çalıştığını belirten itfaiye eri Bülent Yiğitoğlu, bağlı bulunduğu istasyonda 117 personelle ilçede yer alan 40 tane sanayi sitesi ve 9 mahallesi ile yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet ettiklerini kaydetti. 40’a yakın sanayi sitesinin olduğu ilçede gündüz yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet verdiğini aktaran Yiğitoğlu, "İstanbul halkının rahatı, huzuru ve mutluluğu için bazı insanları fedakarlık yapması gerekiyor. O insanların başında da itfaiyeciler geliyor. Biz her zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, halkımızın huzuru, mutluluğu ve güvenliği için 7 gün 24 saat burada çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Bazen sahurumuzu olay yerinde yapıyoruz”

Zaman zaman olay yerlerinde sahur veya iftar yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Yiğitoğlu, “Yani öyle anlar oluyor ki, bir yangına bir iş yeri yangını olsun bir fabrika yangını olsun, ev yangınları olsun iftarımızı olay yerinde açmak zorunda kalıyoruz. Tam itfaiye teşkilatının içine girerken tekrar bir yangın daha çıkabiliyor. Biz yine usanmadan başka bir olaya müdahale ediyoruz. Tabi bu bizim için zor ama bu bizim görevimiz. İstanbul İtfaiyesi olarak bunu en iyi şekilde de gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.