Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ataşehir Yenisahra mahallesi incekaş sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede diğer katları da sardı. İddiaya göre, yangının çıktığı dairede bulunan Naciye Ş. isimli kadın 5 yaşından küçük 3 çocuğunu apartmanın girişinde battaniye açarak bekleyen vatandaşlara attı. Ardından da kendisi atladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Naciye Ş. isimli kadının ve çocukların özel bir araçla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"ÇATIYA ÇIKIP KURTARDIM KENDİMİ"

Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Hakkı Koçak isimli vatandaş, “Çatı arasındaydım, yatıyordum. Sabah bir kalktım. Bağrışmalar vardı, her yer simsiyahtı. Aşağı inmeye çalıştım, dumandan inemedim. Duman direkt benim eve gelmiş, en son çatıya çıktım. Öyle kurtardım kendimi” dedi.