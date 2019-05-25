Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın bugün birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile davetlilerin katılımı ile düzenlenen törenin ardından ziyarete açıldı.

Daha önce 18 Mayıs 2019’da ziyarete açılacağı açıklanan manastırda elverişsiz hava şartları nedeniyle çalışmalar aksayınca ziyarete açılış tarihi 25 Mayıs 2019 tarihine ertelenmişti. Manastırın önündeki törende konuşan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan “Bunca süredir gerek Trabzon’un gerek ülkemizin açılmasını beklediği, ziyaret eden insanların bir an önce görmek istediği ülkemizin tarihi şaheserlerinden biri olan Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmasının tamamlanan birinci etabını bugün açıyoruz. Gerek vatandaşlarımızın gerekse ülkemize yurt dışından gelenlerin ziyaretine bugünden itibaren açmış olacağız. Bakanımız görevine başladığı günden bugüne restorasyonu süren tarihi eserlerin bir an önce ziyarete açılması için bir seferberlik başlattı, talimat verdi. Biz bakanlık olarak ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ve firmalar ile yakın işbirliği içerisinde en kısa zamanda bu eserlerimizi insanlarımızın ziyaretine nasıl açarız bunun arayışı içerisinde olduk. Müzeler Haftası içerisinde bildiğiniz gibi geçen hafta Bodrum Kalesi’ni ziyarete açmıştık. Bugün de Sümela Manastırı’nı ziyarete açıyoruz. Yine burada isimlerini saymayacağım ama büyük şaheserlerimizin hızlı bir şekilde insanlarımızın ziyaretlerine açıyoruz” dedi.

Sümela Manastırı’nın ülkemiz için de Trabzon için de çok önemli bir tarihi eser olduğunu vurgulayan Alpaslan “Bir şaheser. 600 yılı aşan bir süredir varlığı olan hizmet veren bir yapı. BM Dünya Mirası’nın geçici listesinde yer alan bir an önce de kalıcı listeye girmesi gereken bir eser. İnşallah önümüzdeki Alpaslan yıl Sümela Manastırı’nın tamamını ziyarete açtığımızda hızlı bir şekilde Sümela’nın Dünya Kalıcı Miras listesine girmesi için yoğun bir çalışma içerisine girip buranın da o listeye girmesini istemekteyiz” şeklinde konuştu.

"Biz burayı gözümüz gibi koruyoruz"

Manastırın içerisinde bulunduğu Altındere Vadisi’nin önemli bir turizm bölgesi olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu büyük kültürel hazinenin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması biçim en büyük sorumluluğumuz. Bu bilinç altında tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz burayı gözümüz gibi koruyarak gerekli restorasyonları yaparak çünkü buraların gelecek nesillere aktarılması için bu alışmaların yapılması gerekiyordu, ihtiyaçtı. Tabi bu çalışmalar büyük bir risk de barındırıyordu. Büyük dik yamaçlardaki Karadağ’daki kaya kütleleri buraya gelen insanlar ve tarihi yapı için büyük risk oluşturuyordu. Bu riski ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Bu da tabi ince uzun soluklu bir çalışma gerektiriyordu. Bu anlayışla düşünce ile 3 yılı aşkın süredir adeta iğne ile kuyu kazılarak bu çalışmalar yapıldı. Artık hem insanlarımız için hem tarihi yapının geleceği için bu risk ortadan kaldırıldı. Bu çalışmalar devam ettirilerek önümüzdeki yıl bu risk tamamen ortadan kaldırılarak alanın tamamı restorasyonu yapılmış, insanlar için rahat huzurlu bir şekilde ziyaret edilebilir hale gelmiş olacak. Bu şaheser insanlığın hizmetine sunulmuş olacak.”

Alpaslan, uzunca süredir çalışmada emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti.

Öte yandan manastırın yolu üzerinde bulunan Maçka ilçesi esnafı da manastırın 3,5 yılı aşan restorasyon sürecinin ardından bir kısmının ziyarete açılacak olmasının ilçede geçmişte olduğu gibi turizm hareketliliğini arttıracağını söyledi. Esnaflar, Ramazan ayının bitiminden itibaren bölgede bir turizm hareketliliği beklediklerini sözlerine ekledi.