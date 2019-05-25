Altun, Twitter hesabından, "Eserleri ve fikirleriyle alternatif bir hafıza siyaseti ve tarih telakkisi sunan, yerli ve milli tefekkürün güçlü temsilcilerinden, Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.
Fahrettin Altun'dan Necip Fazıl paylaşımı
25.05.2019 - 21:00 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Altun,
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