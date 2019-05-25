Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altun, Twitter hesabından, "Eserleri ve fikirleriyle alternatif bir hafıza siyaseti ve tarih telakkisi sunan, yerli ve milli tefekkürün güçlü temsilcilerinden, Türk edebiyatının üstadı Necip Fazıl Kısakürek'i 36. vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.