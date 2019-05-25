Kaza, Perşembe beldesi Helvacılar Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 AK 571 plakalı Burak Yıldırım idaresindeki otomobil ile Erdoğan Gedikli'nin (47) kullandığı motosiklet kavşakta çarptı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsünün durumu ağırken araçta bulunan Burak Yıldırım yaralandı. Motosiklet sürücüsü Gedikli ambulans ile kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
25.05.2019 - 22:06 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zonguldak,
627210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627210.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:20
- Sabah03:40
- Güneş05:31
- İşrak06:24
- Öğle13:12
- İkindi17:11
- Akşam20:32
- Yatsı22:26
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay