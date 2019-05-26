Edinilen bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesi Kongre caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan taksi durağında F.A. ve N.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.A. belinden çıkardığı tabancayla N.A.’yı başından vurdu. Ağır yaralanan N.A. olay yerine çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Olay sonrası kaçan F.A.’nın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
Taksiciler arası silahlı kavga: 1 ölü
26.05.2019 - 12:50 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da iki taksi şoförleri arasında çıkan kavga da bir kişi başından vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesi Kongre caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan taksi durağında F.A. ve N.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.A. belinden çıkardığı tabancayla N.A.’yı başından vurdu. Ağır yaralanan N.A. olay yerine çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : taksici,silahlı kavga,
627299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627299.aspx
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