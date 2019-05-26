Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesi Kongre caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan taksi durağında F.A. ve N.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.A. belinden çıkardığı tabancayla N.A.’yı başından vurdu. Ağır yaralanan N.A. olay yerine çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay sonrası kaçan F.A.’nın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.