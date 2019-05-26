Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta üç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün İlçesi Yaylacık köyünde bir çok satının uçmasına neden oldu. Ağaçları deviren rüzgar iletişim hatlarına da zarar verdi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken kuvvetli rüzgar maddi hasarla atlatıldı.

