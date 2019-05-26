Sivas’ta üç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün İlçesi Yaylacık köyünde bir çok satının uçmasına neden oldu. Ağaçları deviren rüzgar iletişim hatlarına da zarar verdi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken kuvvetli rüzgar maddi hasarla atlatıldı.
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
26.05.2019 - 13:07 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesi Yaylacık köyünde hasara yol açtı.
Sivas’ta üç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün İlçesi Yaylacık köyünde bir çok satının uçmasına neden oldu. Ağaçları deviren rüzgar iletişim hatlarına da zarar verdi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken kuvvetli rüzgar maddi hasarla atlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,rüzgar,
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