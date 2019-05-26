Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk İskele Mahallesi İsmetpaşa Caddesi 21. Sokak'ta oturan 64 yaşındaki Cengiz Tırpan'dan 3-4 gündür haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler, çilingir vasıtasıyla girdikleri evde yaşlı adamı yatağında ölü olarak buldu. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Kadıköy Eroğlan Mahallesi’nde de jandarma ekiplerine Novada AVM yakınlarındaki inşaatta bir ceset olduğunun bildirilmesi üzerine ekipler olay yerine gitti. Yapılan incelemede ölen kişinin Ankara Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Mert D. olduğu tespit edildi. Mert D.'nin psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülürken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.