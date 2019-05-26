Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ereğli’de il dışından gelen araçlara yönelik yapılan uygulamada; uygulamadan kaçmaya çalışan araç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyon neticesinde durduruldu. Araç içeresinde E.M. ve H.A isimli şahıslar uyuşturucu maddeler ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Araç içesinde yapılan aramada 110 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek H.A ve E.M gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Adli makamlarca Adli kontrolden geçtikten sonra E.M isimli şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrıca 4.bin TL. para cezası uygulandı.