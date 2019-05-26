Kent merkezinde vatandaşlar bir köpeğin ağzına sıkışan çelik halkayla dolaştığını gördü. Vatandaşlar, köpeği İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner, halkayı çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi. Kliniğe gelen AFAD görevlileri, hidrolik pedal kesme aletiyle kestikleri çelik halkayı köpeğe zarar vermeden çıkardı. Sokak köpeğinin tedaviye alındığı öğrenildi.
Ağzına çelik halka sıkışan köpeğin imdadına AFAD yetişti
26.05.2019 - 17:24 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta sokak köpeğinin ağzına sıkışan çelik halka, AFAD ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : afad,
627342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627342.aspx
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