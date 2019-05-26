Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Mehmet K. ve eşi Zeynep K.'yı kontrole giden yakınları, yaşlı çifti evin bahçesinde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Acı haberin duyulması üzerine yaşlı çiftin yakınları ve komşuları evin önünde beklerken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çiftin ölü bulunduğu bahçede inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.
Kayseri'de yaşlı çift ölü bulundu
26.05.2019 - 20:57 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 20:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü olarak bulundu.
Etiketler : Kayseri,yaşam haberleri,
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