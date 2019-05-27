Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Geçtiğimiz hafta, mezuniyet kıyafeti seçerken nelere dikkat etmek gerektiğine dair bilgiler verdim uzmanlardan alarak. Fakat bunun bir de ‘maliyet’ tarafı var. İlkokuldan üniversiteye kadar her öğrenim seviyesinde ‘olmazsa olmaz’ hâline gelen mezuniyet törenleri ve hatta balo ve konaklamalı organizasyonlar bütçeleri zorluyor. Mezuniyet organizasyonuna katılacak olan öğrenciler, törenin olacağı gündüz ve gece için farklı elbiseler almak istiyor. Kızların kıyafetleri 150 liradan başlayıp seçime göre 4 haneli rakamlara ulaşırken, erkek takım elbisesinde de fiyatlar yaklaşık bu seviyede. Diktirmek ise tam bir işkence. Çünkü terzi sayısı az ve onlarda da kuyruk oluşmuş durumda. Aileler pek yanaşmasa da konaklamalı organizasyonların geceliği 95-350 lira arasında değişiyor. Böylece ailenin sadece bir çocuğu için yapacağı mezuniyet masrafı, en az 300 liradan başlayıp 1.500 liraya kadar çıkabiliyor. Tek akşamlık kıyafeti almak yerine kiralayanlar da var. Ancak satın alma ile kiralama arasında çok büyük fark olmaması, tercihin satın almadan yana kullanılmasına sebep oluyor.