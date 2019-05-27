Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bir araştırma ‘bedava kargo’ seçeneğinin alışverişi artırdığını ortaya koyuyor. Bu bilgilerden hareket eden e-ticaret sitesi Morhipo, akıllı uygulama Morpass ile üyelerine avantaj sağlarken bu araştırmayı göz önüne almış olacak ki, bugüne kadar üyelerine 2,5 milyon TL indirim sağladı, 1,5 milyon TL değerinde hediye çeki verdi, 500 bin kargo da ücretsiz gönderildi. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, Morpass üye sayısının 250 bine ulaşmasında cazip ve kişiye özel tekliflerin de etkili olduğunu ifade ediyor.