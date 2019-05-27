Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bahar yine çok kısa sürdü, yaza hızlı bir giriş yaptık. Güneşi sevmeyen yoktur tabii ama güneşin de zararı var; cilde ve göze. Bu haftaki konumuz, bazen gözü korumak için, korurken de şık görünmek için aldığımız gözlükler... Son günlerde kampanyalar birbirini izliyor. İndirim olmasa da taksitlerle öne çıkmaya çalışıyor şirketler. Gözlük alırken öncelikle göz sağlığını dikkate almak, ardından en doğru gözlüğü en iyi fiyata almak, alırken ve aldıktan sonra neler yapmak gerektiğine dair bir yazı bu. Öncelikle asla işportadan ya da bujiteri, market, giyim mağazası gibi yerlerde satılan ve çoğunluğu ‘taklit’ olan ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Taklit ürünlerde göz sağlığı hiçe sayılıyor, sadece görünümle öne çıkılıyor. İşi ‘gözlük’ olanlar ise markası, garanti belgesi, göz sağlığına uygun cam kalitesiyle iddialı olmaya çalışıyor. Uzmanlar, garanti belgesi ve kaliteli camdan sonra yüz şeklinize göre seçim için yol gösteriyor.

İŞPORTADAN ALMAYIN

Üzerlerinde o bildiğimiz ünlü markalar yazıyor evet ama onlar sahte. 20 liraya bilmem ne markasının gözlüğü olmaz tabii ki. Onları alarak en fazla saçınızı toplama amaçlı taç yapabilirsiniz; taç için de onca para vermeye değmez. Uzmanlar garanti belgesi olan gözlükleri, işi gözlükçülük olan mağazalardan almanızı öneriyor.

GÜZEL AMA ÇOK TEHLİKELİ

Çocuklar... Evet, rengârenk, şekil şekil, çizgi film karakterli gözlükler onları çok ama çok sevimli gösteriyor, onlar da mutlu oluyor ama ya camları? Camları o minicik çocuğunuzun gözlerine zarar verip, ömür boyu uğraşacağı bir problem edinmesine yol açabilir. Bu yüzden çocuğunuzun gözüne takacağı nesnenin standarda uygun olması gerek.

CEBİNİZİ DE İHMAL ETMEYİN

¥ Gözlük alırken, her üründe olduğu gibi mutlaka güvenilir marka ve mağazayı tercih edin ki herhangi bir problemde başvurabilesiniz.

¥ Garanti belgesi ve camın standardizasyon sertifikası önemli. Mutlaka isteyin. Camın üzerine ya da çerçeveye UV yazmakla olmuyor.

¥ İade hakkınızı unutmayın, 14 günü geçirmeyin, arıza ya da hata hâlinde bu 14 günden çok daha fazla hakkınız olduğunu bilin.

YÜZ TİPİMİ NASIL ANLARIM?

1- Yüz hatlarınızı net belirleyebilmek için aynanın karşısına geçin, bir selfie çekin. Fakat bunu biyometrik fotoğraf çektirir gibi, kaslarınızı germeden çekin ki doğru şekli bulabilesiniz. Mümkünse saçlarınızı toplayın. Bu sayede işiniz daha kolay olacak.

2- Yüzünüzü çerçeveleyen bir çizgi çizin. Ayna karşısındaysanız aynaya, mobil telefonunuzla çektiyseniz fotoğraf düzeltme ile. Hatta akıllı telefonlarda bunu ‘pat’ diye söyleyen mobil uygulamalar da var. Bu şekilde taslağınızı hazırlayın.

3- Taslağınızı yüz tipleriyle karşılaştırın, oval mi, kare mi, kalp mi görün.

Oval yüz: En belirgin özelliği uzunluğunun genişliğinden fazla olmasıdır. Oval yüz tipinde elmacık kemikleri ön plandadır.

Yuvarlak: Daha çok daire tipinde olur.

Kalp: Yüzünüzde alın bölgeniz çene bölgenizden daha mı geniş? O hâlde yüz tipiniz muhtemelen kalptir.

Kare: Kare yüzlerde çene köşeleri belirgindir ve çene kısmının genişliği dikkat çekicidir.

PEKİ HANGİSİNİ ALMALIYIM?



¥ Yüzünüz yuvarlaksa genç yüz hatlarınız var demektir. Oval yüz tipinize birebir uyum sağlayacak olan geometrik çerçeveleri denemenizi öneriyor uzmanlar. Yüzünüz yuvarlak olduğuna göre zıt şekil tavsiye ediyorlar yani. Çerçeve konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik de seçiminizi yüzünüzü daha uzun gösterecek ince çerçevelerden yana kullanmanız olacaktır.

¥ Yüzünüz oval mi? Nasıl da şanslısınız. Çünkü hemen her model gözlük yüzünüze uyum sağlayacak. Siz en iyisi gözlük çerçevesi seçimi yaparken incelik-kalınlık ve şekline takılmayıp, çerçevenizin renk ve desenine yoğunlaşın. Seçiminiz ne olursa olsun yüzünüzde güzel duracak. Öyle diyor uzmanlar.

¥ Kalp şeklindeki yüz tipinde çıkık elmacık kemikleri geniş bir alın ve dar bir çene ön plandadır. Yüzünüz bu tipteyse de şanslısınız. Alnınızdan daha geniş bir çerçeve seçerek hoş bir görünüme kavuşabilirsiniz. Aynı zamanda, gözlük çerçevenizin alt kısmının daha ince olmasına dikkat edin ki yüz simetrinizi iyi bir şekilde ayarlayabilmiş olun.

Yüz tipiniz kare ise yüzünüzdeki köşeler de belirgin demektir. Yani yüzünüzün uzunluk ve genişliği hemen hemen aynı. Siz ince ve kıvrımlı, yüzünüzeki köşeleri yumuşatacak model seçmelisiniz. Kedi gözü ve yarım çerçeveleri mutlaka denemelisiniz. Oval formlu çerçeveleri de tercih edebilirsiniz.