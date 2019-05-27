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Üsküdar'da silah sesleri! Çok sayıda polis olay yerinde
27.05.2019 - 03:53 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar'da bir şahıs çevreye rast gele ateş açıyor, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Etiketler : üsküdar,üsküdar silah,
627418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627418.aspx
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