Ankara Altındağ karacaören ilçesinde Büyüklük 2.8 (ML) Enlem 40.0100 (K) Boylam 32.9465 (D) Derinlik 6.98 (KM) deprem meydana geldi.
Ankara'da deprem | Son Depremler
27.05.2019 - 07:22 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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627449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627449.aspx
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