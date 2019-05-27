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MSB'den açıklama: 1 şehidimiz var
27.05.2019 - 07:45 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 07:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Etiketler : şehit,
627450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627450.aspx
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