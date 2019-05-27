Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Aylıdere Yaylası'nda bulunan 2'nci derece sit alanı olan bölgede kepçe ile kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iki metre derinliğinde çukur kazarak define aradıkları tespit edilen M.A.E., Y.Ş., E. K., Ü.C., O.K., V.Ö. ve K.D.'yi suçüstü gözaltına aldı. Kepçe ve kepçeyi getirdikleri TIR'a el koyulurken, şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Define arayan 7 kişi suçüstü yakalandı
27.05.2019 - 09:30 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KONYA'nın Derbent ilçesinde 2'nci derece sit alanında kepçe ile define arayan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : KONYA,
627452 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627452.aspx
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