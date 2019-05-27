Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın hevesle beklediği Ramazan Bayramı'na bir hafta kaldı. Çalışanların merak ettiği soru Arife gününde çalışılması gereken yarım güne karşılık yıllık izin kullanılır mı? İşte cevabı...

"Arife günü çalışılması gereken yarım güne karşılık işverenin yıllık izin kullandırıp kullandıramayacağı, işçinin bu yarım gün için yıllık izin talep edip edemeyeceği tartışmalı konular arasındadır.

İş Kanunu’nun 56. maddesine göre; “yıllık ücretli izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.”

Fakat mevzuat yarım günlük yıllık ücretli izin kullanılabileceğine dair bir hüküm içermiyor. Konu farklı şekilde yorumlanabiliyor."