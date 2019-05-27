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Hasdal yolunda kaza!
27.05.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göktürk Hasdal yolunda seyir halindeki hafif ticari bir araç, emniyet şeridinde duran bir otobüse arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılarak hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.
Etiketler : göktürk,hasdal yolu,
627463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627463.aspx
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