Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 yıldın iç savaş ve kargaşanın sürdüğü Suriye’den kaçarak kendilerini güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Ramazan bayramını ülkelerinde yakınlarının yanında geçirmek için Suriye’ye gidişleri sürüyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden ülkelerine Ramazan Bayramını geçirmek için Kilis’e gelen Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen ve Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptıran Suriyeliler ülkelerine geçişleri sürüyor. 11 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçti. 25 bin Suriyeli Ramazan bayramını ülkesinde geçirmek için randevu aldı. Suriyelilerin sıcaktan etkilenmemeleri için dev çadırlar kurulurken, yürüyüş yolundaki yolda asfaltlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşıları yapılmasından sonra Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi. 31 Mayıs akşamına kadar Suriyelilerin geçişlerinin tamamlanacağı bildirildi.