Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Taşova istikametine giden İsmet Kök (80) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabük köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil duvara saplandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.