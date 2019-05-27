Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Taşova istikametine giden İsmet Kök (80) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabük köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil duvara saplandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Otomobil duvara saplandı: 1 ölü
27.05.2019 - 12:04 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin duvara saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Taşova istikametine giden İsmet Kök (80) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabük köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil duvara saplandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amasya,
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