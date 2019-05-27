Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Alpaslan mahallesinde hizmet veren fırıncı Cevdet Ölçer, Ramazan ayı dolayısıyla müşterilerin taleplerine göre 2 buçuk metrelik pideler yapıyor.

Ağrı’da 30 yıl boyunca ekmek fırını işleten 60 yaşında 12 çocuk babası Cevdet Ölçer, "Ramazan dolayısı ile pide yapıyoruz. Ağrı’da normalde aileler kalabalık. Ramazan ayında misafir gidiş gelişleri de fazla olunca insanların ekmek ihtiyacı artıyor. Bu yüzden gelen müşterilerimiz bizden normal pidelerden daha büyük pideler talep ediyorlar. Tabi önceden sipariş veriyorlar. İnsanlar 10 pide almak yerine bir tane alarak yükünü hafifletiyor böylece. Siparişe göre bazen 6 ekmeklik bazen 10 ekmeklik pide yapıyoruz. Boyu iki metreyi buluyor her birinin. Bu kadar uzun olunca da daha çok ilgi görüyor. Diğer pideler gibi bunları da susamlı, yumurtalı gibi çeşitlerde yapıyoruz. Müşteriler aile kalabalığına göre sipariş veriyor. 30 senedir fırın ustasıyım. İsteyen müşterilerimizin isimlerini de pidelerin boyları uzun olduğu için çok rahat yazabiliyoruz. Bu yönden de oldukça ilgi görüyor. Gelen müşterilerden kimi kendi ismini, kimi torununun ismini, kimi de çocuğunun ismini yazdırıyor" dedi.

"2 buçuk metre boyunda yaptığımız pideler oluyor"

Babasından öğrendiği fırın mesleği devam ettiren Tarık Ölçer ise, müşterilerin verdikleri siparişlere göre yaptıkları pidelerin normal pide standartlarından farklı olduğunu belirterek, "Kim nasıl istiyorsa ona göre pide çıkarıyoruz. 2 ile 2 buçuk metre boyunda yaptığımız pideler oluyor. Bunun sebebi de bizim burada aileler kalabalık oluyor. İnsanlar diğer ekmekler yetmediği için bu pideleri tercih ediyor. Bizde bu isteklerine karşılık verip yapınca iyice yaygınlaştı ve talep arttı. Ayrıca görünüş olarak tat olarak da güzel gözüküyor. Ama daha çok tek seferde kalabalık aileler oldukları için tercih ediliyor. Bize sipariş veren müşterilerimiz çeşitli yakınlarının isimlerini veriyor. Bizde pidenin üzerine yazıyoruz. Buda ayrıca bu pidelerin ilgi çekmesini sağlıyor. Gittikçe de yayılmaya başladı. Bize sipariş veren müşterilerimiz artık pidelere isimde yazdırmadan geçmiyor" diye konuştu.