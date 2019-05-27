Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Mayıs'ta tatil için Antalya'ya gelen 21 yaşındaki Hollandalı Kristel Navarro, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otele yerleşti. Navarro, iddiaya göre bu tarihten dört gün sonra birlikte tatil yaptığı arkadaşına "Antalya'da kalacağını" söyleyerek otelden ayrıldı. Kızlarından 5 gün boyunca haber alamayan Hollanda'daki ailesinin talebi üzerine bir sosyal medya platformu tarafından kayıp ilanı yayımlandı. İlanı ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Navarro'nun bulunması için çalışma başlattı.

22 Mayıs’ta dönmüş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kristel Navarro'nun, 22 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde konakladığı otelden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Navarro'nun 22 Mayıs'ta saat 10.45'te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali'nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğü kaydedildi.