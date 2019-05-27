Kaza, geçtiğimiz gün saat 23 sıralarında Çivril ilçesi Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali E. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Avcı'nın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından Beydilli Mahallesi Çötel Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip, 1992 yılında Şırnak’ta şehit düşen oğlu Gökhan Avcı’nın mezarının yanına defnedildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazada ölen şehit babası oğlunun mezarının yanına defnedildi
27.05.2019 - 16:10 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden şehit Gökhan Avcı’nın babası Zeki Avcı, oğlunun mezarının yanına defnedildi.
Kaza, geçtiğimiz gün saat 23 sıralarında Çivril ilçesi Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali E. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,şehit babası,oğul,
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