Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kurdu köyü yakınlarında Meriç Nehri kenarında ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi sudan çıkardı.

Yurt dışına yasa dışı yoldan geçmek isterken boğulan bir kaçağa ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.