Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu kent  merkezinde termometreler 37 dereceyi gördü.

Aşırı nem ve sıcaktan dolayı bazı vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih  etti. Dışarıda bulunanlar gölgelik alan ve parklarda vakit geçirdi.

Gölgede serinlemeye çalışanlardan Mehmet Kaygın, sıcak havanın oruç  tutanlar için çok daha zor olduğunu, gölgelik alanlarda dinlenmeye çalıştıklarını  söyledi.

Çay ocağında çalışan Kazım Gezer de sıcak havada çalışmanın güç  olduğunu fakat Aydın sıcağına alıştıklarını ifade etti.

Plajlarda yoğunluk

Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Didim ve Kuşadası  ilçelerinde yabancı turistlerin ağırlıkta olduğu kişiler sahillere akın etti.

Didim'de tatil yapan turistlerin birçoğu dünyaca ünlü Altınkum  Plajı'nda yüzüp güneşlendi.

Kuşadası ilçesinde de Kadınlar Denizi Sahili ile doğal güzellikleri ve  koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da  vatandaşların tercihleri arasında yer aldı.