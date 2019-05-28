ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Alibeyköy metro inşaatında yangın!
28.05.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : metro,
627681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627681.aspx
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